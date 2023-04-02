"لا تصدروا أحكاماً مسبقة": التوحد ليس وصمة عار ولا داعي لكتمانه عن المجتمع

النقاط الرئيسية: نظرة المجتمع والصورة النمطية هي أكثر ما يخيف أهالي الأطفال الذين يعانون من التوحد.

هناك نقص في الخدمات والمتخصصين مما يؤخر تشخيص الطفل وبالتالي علاجه.

الأطفال الذين يعانون من التوحد لديهم قدرات هائلة يجب تنميتها لينخرطوا في المجتمع كغيرهم.

قالت السيدة عبير عيسى التي تعمل لدى مؤسسة Embrace Kids Foundation التي تقدم الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حديثها إلى أس بي أس عربي 24 أن أكثر ما يخيف الأهالي بعد تشخيص أبنائهم بمرض التوحد لا سيما ضمن مجتمعاتنا العربية والشرق أوسطية هو نظرة المجتمع والصورة النمطية المرتبطة بمن لديه طفل يعاني من هذا المرض.



من المحزن أن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن هؤلاء الأطفال الملائكة لا يعادلون شيئاً في هذه الحياة، والحقيقة عكس ذلك تماماً.

Source: Supplied / Abir Issa أشارت عبير أنه إضافة إلى نظرة والمجتمع والأحكام السابقة التي قد يصدرها، يواجه الأهالي صعوبات أخرى ومنها قلة الخدمات في أستراليا، بحيث لا يوجد العدد الكافي من أخصائيي علاج النطق والمعالجين الوظيفيين، بحيث أثبتت الدراسات أن التدخل المبكر له دور مهم وفعال في علاج الطفل الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد.



هذا النقص يؤدي أيضاً إلى تأخير تشخيص الطفل، حيث يوجد الكثير من الأطفال على لوائح الانتظار للحصول على تقييم لمرض التوحد، وهذا ما يحرمهم من فرصة الحصول على العلاج في مراحل مبكرة.



Source: Supplied / Abir Issa من الأمور التي تخيف الأهل أيضاً هي قلقهم على مستقبل أبنائهم في حال حدوث أي شيء لهم، وهنا أكدت عبير أنهم يعملون جاهداً في مؤسسة Embrace Kids Foundation ليعلموا الأطفال الاستقلالية ومهارات الحياة ليكونوا قادرين على الانخراط في المجتمع عند بلوغهم سن الثامنة عشر.



نعلمهم السلوكيات والمهارات والنطق وصنع الأصدقاء وحتى الوقوع في الحب.

كما ذكرت عبير بعض القصص الملهمة لأطفال مبدعين، حيث أصدر أحدهم كتابه الأول في سن الثامنة عشر. كما أن عبير تعلمت عن عملة البيتكوين عام 2018 من طفل يعاني من التوحد الأمر الذي أثر فيها كثيراً وجعلها تؤمن أن هؤلاء الأطفال لديهم الكثير من القدرات لفعل المزيد.



إذا نظرنا إلى قدراتهم ومهاراتهم ستتغير النظرة الشاملة لمرض التوحد.

Austictic child signing his first book Source: Supplied / Abir Issa أكدت عبير أن المسألة بالنسبة لهم أصبحت تتخطى موضوع نشر الوعي، بل هم يتجهون أكثر إلى احتضان وقبول والاحتفاء بهؤلاء الأطفال، وتثقيف المجتمع ليكون قادراً على تقبلهم واعتبارهم جزءاً منه.



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كما دعت عبير أصحاب المصالح التجارية ليكونوا شموليين أكثر، ويوظفوا الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد في مؤسساتهم، وعدم اصدار الأحكام المسبقة.



افتحوا أبوابكم لهم، دعوهم يدخلون ودعوهم يتألقون.

استمعوا إلى ما قالته عبير في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





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