" لا تنتظروا الوظيفة": برنامج مجاني لمساعدة العرب في استراليا على إنشاء مصالحهم التجارية عبر الانترنت

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برنامج "إبدأ" مجاني ومتاح للاستراليين الناطقين بالعربية في اي ولاية حول استراليا.

النقاط الرئيسية
  • البرنامج التدريبي يهدف الى مساعدة الناطقين باللغة العربية على انشاء وادارة عملهم التجاري عبر المنصات الالكترونية.
  • انشاء مصلحة تجارية الكترونية لا يحتاج الى كلفة عالية ويمكن القيام به من المنزل
  • اصعب مراحل العمل الالكتروني هو الوصول الى العملاء
انطلق في مدينة ادلايد عاصمة ولاية جنوب استرالي برنامج تدريبي يهدف الى مساعدة الناطقين باللغة العربية على انشاء وادارة عملهم التجاري عبر المنصات الالكترونية.

وتقول الدكتورة اميلي حنا مسؤولة برنامج "إبدأ" او START المجاني إنه سيتم تقديمه باللغتين الانجليزية والعربية ويشمل موضوعات مثل أساسيات التخطيط والادارة، التسجيل القانوني والضريبي للمصلحة التجارية والتسويق الالكتروني والتعامل مع الزبائن

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واضافت الدكتورة حنا ان فكرة البرنامج قد راودتها بعد اطلاقها لعملها الالكتروني الخاص واكتشافها لحاجة المجتمع العربي لفرص للتوظيف واكتساب الدخل بعيدا عن قيود الوظيفة وتحديات الحصول عليها "لا تنتظروا الوظيفة بل أسسوا عملكم الخاص"

واشارت الدكتورة حنا الى ميزات انشاء مصلحة تجارية الكترونية بأنها "لا تحتاج الى كلفة عالية ويمكن القيام بها من المنزل"

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وتشرح الدكتورة حنا الى ان تجرتها الشخصية كشفت لها ان من اصعب مراحل العمل الالكتروني هو "الوصول الى العملاء والقيام بالتسويق المناسب للمنتج" وتضيف ان البرنامج سيساعد المشاركين على تحقيق ذلك عبر تصميم الحملة الدعائية والاعلانية المناسبة.

برنامج "إبدأ" مجاني ومتاح للاستراليين الناطقين بالعربية في اي ولاية حول استراليا.

استمعوا الى اللقاء الكامل مع الدكتورة ايملي حنا في الرابط اعلاه. للتعرف على شروط التسجيل والمشاركة في البرنامج يمكنكم زيارة الموقع التالي
http://www.istartproject.net/arabic/about-ar.html


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