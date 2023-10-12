الدكتور ايمن نفادي: عالم استرالي مصري تصفه جامعة امريكية بواحد من اكثر العلماء تميزا وتأثيرا في العالم

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الدكتور ايمن نفادي: عالم استرالي مصري تصفه جامعة امريكية بواحد من اكثر العلماء تميزا وتأثيرا في العالم

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هذا التقييم جاء من قبل جامعة ستانفورد الامريكية التي تصدر قائمة سنوية بأبرز 2 بالمائة من العلماء الذين ساهموا بأبحاثهم في اثراء العلم وتطوير الصناعات وتحسين حياة المجتمعات. والدكتور ايمن نفادي هو استاذ الكيمياء والطاقة المتجددة بجامعة الملك سعود في الرياض وعمل لاكثر من عشر سنوات ككبير للباحثين بجامعتي موناش وRMIT في مدينة ملبورن.

عبّر الدكتور نفادي عن سعادته بهذا التقدير الاخير وما يعنيه له بعد ثلاثة عقود قضاها في محراب العلم "سعدت جدا بهذا الاعتراف بمجهودي العلمي بعد سنوات طويلة من الدراسة والعمل وقد اضاف لي ولتاريخي العلمي"
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الدكتور ايمن نفادي: عالم استرالي مصري تصفه جامعة امريكية بواحد من اكثر العلماء تميزا وتأثيرا في العالم
ويصف الدكتور نفادي شغفه بالبحث والعلم قائلا "احرص طوال الوقت ان اقدم افكارا جديدة تخدم المجتمع ويكون لها مردود على العلم والمجتمع ويكون لها تطبيقات تفيد الانسان"

ودعا الدكتور نفادي شباب الباحثين الواصلين الى استراليا حديثا الى التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف ليس فقط مع البيئة العلمية الجديدة بل ايضا مع التنوع الثقافي فيها "الاختلاف هو التميز، وكل بيئة جديدة تضيف لك رصيدا انسانيا يثري حياتك"

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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