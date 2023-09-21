د.فؤاد زمكحل العالم يتحول الى العملة الرقمية بينما يرجع لبنان الى أقتصاد الكاش

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رئيس الأتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية أدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف د.فؤاد زمكحل

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فيما يعيش لبنان ثالث أسوأ أزمة مالية عالميا،عرف صيفا مزدهرا جدا وكانت مطاعمه والنوادي الليلية ومسابحه مكتظة مما أثار دهشة المغتربين اللبنانيين لأن المشهد يعطي أنطباعا أن اللبنانيين يعيشون حياة رخاء وليسوا بحاجة الى أية مساعدات.فكيف يفسر رئيس الأتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال د.فؤاد زمكحل هذه الظاهرة ل"أس بي أس عربي 24 وكيف أنقسم اللبنانيون الى فئات مختلفة وتعددت المعايير واللغة المستخدمة.

تحدث د.زمكحل خلال المقابلة التي أجرتها معه كوثر الحنبوري عن أنعكاسات الأزمة على الشعب اللبناني،وكيف أنقسم الناس الى ثلاث فئات لافتا الى أنها خلقت فقراء جدد وأغنياء جدد وهو يقصد بها المتكلون على الأقتصاد ألأسود الذي يعتبر أخطر اقتصاد لأنه يجلب الى لبنان العقوبات.وأسف زمكحل لأن العالم برمته اليوم يتحول الى العملة الرقمية بينما يرجع لبنان الى اقتصادالكاش.وتوقف عند ادارة الأزمة التي تعتبر أصعب من خلق الأزمة.وكيف فشل المسؤولون فيها ولا يزالون هم أنفسهم في السلطة.لافتا الى أن أكثر ما يحزن أن أرض لبنان التي كانت تجذب المبتكرين والرياديين والمستثمرين باتت تجذب المبييضين والمهربين والمروجين.
للأستماع الى المقابلة كاملة ومن قصد ب"ملوك الأقتصاد ألأسود" العودة الى الملف الصوتي أعلاه.
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