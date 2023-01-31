الأحلام لا تعرف عمرا: مهاجر يحصل على ماجستير القانون التجاري وهو في السادسة والسبعين

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بطرس جبور

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كان السيد بطرس جبور يحلم بأن يصبح طيارًا لكن القدر حمله إلى أستراليا منذ 50 عاما ليبدأ رحلة جديدة.

النقاط الرئيسية:
  • بطرس جبور ولد عام 1945 في القدس، وهاجر من لبنان إلى أستراليا منذ حوالي نصف قرن
  • في الستينات من القرن الماضي تقدم إلى جامعة أوكسفورد وقُبل طلبه للدراسة فيها لكن الظروف لم تشأ أن يلتحق بالجامعة
  • بعد مسيرة طويلة في العمل التجاري وتحقيق نجاحات مادية واجتماعية، قرر العودة إلى الدراسة
قرر العودة الى مقاعد الدراسة وهو في منتصف السبعينات من العمر بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في في مجال الأعمال التجارية وتخرج هذا الأسبوع حاملا شهادة الماجستير في القانون التجاري ويطمح الآن بمتابعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه.

السيد بطرس جبور ولد عام 1945 في القدس، وهاجر من لبنان إلى أستراليا منذ حوالي نصف قرن.
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هو الفلسطيني الأصل الذي كان يحلم بأن يصبح طيارا في عمر الشباب، وفي الستينات من القرن الماضي تقدم إلى جامعة أوكسفورد وقُبل طلبه للدراسة فيها لكن الظروف لم تشأ أن يلتحق بالجامعة حينذاك، بل شاءت أن يحمل أغراضه وطموحه وحلمه ويهاجر إلى استراليا.

وبعد مسيرة طويلة في العمل التجاري وتحقيق نجاحات مادية واجتماعية، قرر العودة إلى الدراسة، وتخرج من جامعة Southern Cross في كوينزلاند مؤخرا.

فما الذي أعاد بطرس جبور إلى مقاعد الدراسة بعد سنوات من العمل والجهد وبعد تجاوزه السبعين من عمره؟

ويستعيد السيد جبور ذكرياته عن بداية استقراره في أستراليا، ويقول إن أول ما يحلم به الإنسان عند القدوم إلى بلد جديد هو أن يؤمن مسكنا ويجد عملا. فعمل في المصانع وفتح مدرسة لتعليم قيادة السيارات في البداية.
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ويقول السيد جبور إنه كان يطمح دائما نحو الأفضل وكثيرا ما كان يقرأ سيرة حياة الأشخاص الناجحين.

واستفاد السيد جبور من خبرته في مجال المبيعات التي حصل عليها عندما كان يعمل في شركة كبرى في بيروت في الستينات، وقرر أن يخوض غمار الأعمال فأسس شركة صغيرة لبيع الأجهزة المنزلية وماكينات الرياضة واللياقة البدنية. وتوسعت الشركة ليصبح لها فروع في كل أنحاء أستراليا ومكتب دائم في سنغافورة. كما وأسس شركة للاستثمار في قطاع البناء.

ويقول السيد جبور إن إدارة شركة كبرى تطلب الكثير من العناء والعمل الجاد، ولم يكن ذلك سهلا، لكنه أكسبه خبرات جديدة في المعاملات القانونية والتعامل مع شركات أخرى مثل شركات التأمين والمدينين والمختصين في كافة القطاعات.

هذه المعرفة حفزت لدى السيد بطرس جبور رغبة التحصيل العلمي في مجال قانون الشركات والأعمال، فقرر خوض هذه التجربة الجديدة متخطيا كل العقبات والصعاب التي تبرزها الدراسة لشخص في السبعينات من عمره.

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