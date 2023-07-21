النجم عبده سليم: لحنت للكبار وسأعتزل الفن فور تعاملي مع وائل كفوري وعمرو دياب

Egyptian Star Abdo Selim

Egyptian Star Abdo Selim

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

النجم عبده سليم: لحنت لراغب علامة "كثير حلوين" وراهنت على نجاح شارة أيوب على الرغم من اعتراض بعضهم

عبده سليم اسم لم يختلف على انفراد صوته وعبقرية ألحانه اثنان. لمع نجم عبده فور غنائه شارات لمسلسلات مصرية وصياغة ألحانها ولعل أشهرها مسلسل "أيوب".
تعامل عبده مع كبار الفنانين ولعل آخرهم السوبر ستار راغب علامة في آخر أغانيه : كثير حلوين والتي تم تصويرها في اليونان.
وفي رد عن السؤال بشأن مشاركته كممثل في مسلسلات رمضان، قال عبده إنه لا يعارض الفكرة.
أما عن المهرجانات، أكد عبده أن للمهرجانات جمهورها الخاصة بها
تحدث عبد عن تعاونه مع حكيم ونبيل شعيل وبهاء سلطان وأنه يهدف إلى التعاون مع وعمرو دياب وفضل شاكر، مشيرا أنه بصدد تحضير لحن للفنان جورج وسوف
أما عن أهدافه وأحلامه فستستمعون إليها في التدوين الصوتي أعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Bayt Al Mazika" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 12 إلى1 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.





أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.




 
شارك

اخترنا لك

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

Marlinenew2.jpeg

'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tram

08:00
Cash

ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

تعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحد

A woman withdrawing money from an ATM

دفعات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم: هل أنتم من مستحقي هذا الدعم؟

MELBOURNE UNIVERSITY STOCK

ثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالم

08:42
WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.44.35 PM.jpeg

عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليدية

driver fined for driving slow

تغيير في شطب نقاط المخالفة للسائقين لتشجيع 'القيادة النظيفة' في نيو ساوث ويلز

Latest podcast episodes

Antibiotics

معلومة صيدلانية في دقيقتين: مهاجرة تطلق فيديوهات توعوية للتثقيف الدوائي لأبناء الجالية

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 21/7/2023

Gibran Khalil Gibran

ترجمة جديدة في مئوية "النبي": "توفي جبران ذات يوم وما زال يولد كل يوم"

Powerball

رجل من كاليفورنيا يصبح ثالث أكبر فائز باليانصيب في أميركا. فما هو المبلغ الذي حصل عليه؟