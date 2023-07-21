النجم عبده سليم: لحنت للكبار وسأعتزل الفن فور تعاملي مع وائل كفوري وعمرو دياب

عبده سليم اسم لم يختلف على انفراد صوته وعبقرية ألحانه اثنان. لمع نجم عبده فور غنائه شارات لمسلسلات مصرية وصياغة ألحانها ولعل أشهرها مسلسل "أيوب".



تعامل عبده مع كبار الفنانين ولعل آخرهم السوبر ستار راغب علامة في آخر أغانيه : كثير حلوين والتي تم تصويرها في اليونان.



وفي رد عن السؤال بشأن مشاركته كممثل في مسلسلات رمضان، قال عبده إنه لا يعارض الفكرة.



أما عن المهرجانات، أكد عبده أن للمهرجانات جمهورها الخاصة بها



تحدث عبد عن تعاونه مع حكيم ونبيل شعيل وبهاء سلطان وأنه يهدف إلى التعاون مع وعمرو دياب وفضل شاكر، مشيرا أنه بصدد تحضير لحن للفنان جورج وسوف



أما عن أهدافه وأحلامه فستستمعون إليها في التدوين الصوتي أعلاه





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