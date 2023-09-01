رحالة مصري زار 119 دولة: "استراليا افضل وجهة سياحية في العالم"

بدأ عادل عشقه للسفر مرورا بهوسه بفريق ريال مديد الاسباني "عندما كنت اتابع الدوري الاسباني وغيره استوقفني اختلاف الاجواء والاوجوه ورغبت بشدة ان ازور هذه الدول"



رغم كثرة السفر يصف عادل كل رحلة "كأنها الاولى" من حيث الاستمتاع والانبهار بكل مكان يزوره.



واضاف عادل ابو المعاطي ان السفر فتح له ابواب الحياة وجعل للايام متعة خاصةو"جعله قادر على التأقلم مع اختلافات الناس والثقافات"



وبسؤاله عن اجمل وجهة سياحية زارها حتى هذه اللحظة فأجاب "استراليا تحتل المرتبة الاولى ومن الصعب منافستها" وارجع ابو المعاطي قراره لما شعره "من تميز الروح الاسترالية" حيث لمس الرقي والتحضر في التعامل "ابتداءا من الشرطة في المطار حتى المواطن العادي"







كيف يسافر عادل ابو المعاطي بين الدول بأقل كلفة ممكنة؟ وما هي نصيحته للراغبين في استكشاف العالم؟





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