رحالة مصري زار 119 دولة "استراليا افضل وجهة سياحية في العالم"

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رحالة مصري زار 119 دولة: "استراليا افضل وجهة سياحية في العالم"

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يقولون ان للسفر سبع فوائد، ولكن عادل ابو المعاطي وجد اكثر من خمسين فائدة لسفرياته التي حملته حتى هذه اللحظة الى 119 دولة. ويدّون الرحالة المصري مغامراته في دول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي ويشارك مع متابعيه نصائح ومعلومات تساعدهم على الانطلاق في رحلاتهم الخاصة

بدأ عادل عشقه للسفر مرورا بهوسه بفريق ريال مديد الاسباني "عندما كنت اتابع الدوري الاسباني وغيره استوقفني اختلاف الاجواء والاوجوه ورغبت بشدة ان ازور هذه الدول"
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رغم كثرة السفر يصف عادل كل رحلة "كأنها الاولى" من حيث الاستمتاع والانبهار بكل مكان يزوره.
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واضاف عادل ابو المعاطي ان السفر فتح له ابواب الحياة وجعل للايام متعة خاصةو"جعله قادر على التأقلم مع اختلافات الناس والثقافات"
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وبسؤاله عن اجمل وجهة سياحية زارها حتى هذه اللحظة فأجاب "استراليا تحتل المرتبة الاولى ومن الصعب منافستها" وارجع ابو المعاطي قراره لما شعره "من تميز الروح الاسترالية" حيث لمس الرقي والتحضر في التعامل "ابتداءا من الشرطة في المطار حتى المواطن العادي"
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كيف يسافر عادل ابو المعاطي بين الدول بأقل كلفة ممكنة؟ وما هي نصيحته للراغبين في استكشاف العالم؟

اضغطوا على الرابط الصوتي اعلاه للاستماع الى اللقاء الكامل مع الرحالة المصري عادل ابو المعاطي

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