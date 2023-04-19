المصريون يحتفلون بـ"شم النسيم" بالخروج إلى المتنزهات وتناول "الفسيخ"

احتفل المصريون بشم النسيم يوم 17 إبريل والذي يعد عيدا شعبيا وإجازة رسمية ينتظرها المصريون كل عام. يعود الاحتفال إلى العصر الفرعوني ويقول البعض إن طقوسه بدأت منذ خمسة آلاف عام.





تشمل طقوس الاحتفال بذلك اليوم الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة وتحضير بعض الأطعمة الخاصة مثل البيض الملون والسمك المجفف المملح (الفسيخ).





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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