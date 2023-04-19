المصريون يحتفلون بـ"شم النسيم" بالخروج إلى المتنزهات وتناول "الفسيخ"

Egyptians celebrate Sham el-Nessim in Cairo

CAIRO, EGYPT - APRIL 13: Egyptians enjoy at Al-Andalus Park within Sham el-Nessim, which is an Egyptian national holiday marking the beginning of spring, in Cairo, Egypt on April 13, 2015. Source: Anadolu / Anadolu Agency/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

احتفل المصريون بشم النسيم يوم 17 إبريل والذي يعد عيدا شعبيا وإجازة رسمية ينتظرها المصريون كل عام. يعود الاحتفال إلى العصر الفرعوني ويقول البعض إن طقوسه بدأت منذ خمسة آلاف عام.

تشمل طقوس الاحتفال بذلك اليوم الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة وتحضير بعض الأطعمة الخاصة مثل البيض الملون والسمك المجفف المملح (الفسيخ).

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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