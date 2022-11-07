أس بي أس عربي۲٤

القاهرة تطلق أول مشروع للدراجات التشاركية لتقليل التلوث

أس بي أس عربي۲٤

EGYPT CAIRO BIKE

epa10254532 People participate in a bicycle ride after opening the 'Cairo Bike' project through at Tahrir Square in Cairo, Egypt, 20 October 2022. A new government initiative aims to encourage the use of bicycles as an environment-friendly mean of commuting in order to reduce pollution and traffic congestion. EPA/KHALED ELFIQI Source: EPA / KHALED ELFIQI/EPA

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نشر في: 7/11/2022 11:37am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 7/11/2022 11:37am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
مع انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر انطلق مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات والذي يهدف لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا.

وقد وصف بيان لمجلس الوزراء المصري القاهرة بأنها المكان المثالي لركوب الدراجات حيث تتوافر بها أحياء متعددة الاستخدامات.

وعلى الرغم من أن المشروع نال إشادات عديدة من ناشطين في حماية البيئة والمناخ، إلا أنه ما لبث أن شابته مظاهر سلبية بينها ركن السيارات وسير المارة في المسار المخصص لسير الدراجات.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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