القاهرة تطلق أول مشروع للدراجات التشاركية لتقليل التلوث

مع انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر انطلق مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات والذي يهدف لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا.





وقد وصف بيان لمجلس الوزراء المصري القاهرة بأنها المكان المثالي لركوب الدراجات حيث تتوافر بها أحياء متعددة الاستخدامات.





وعلى الرغم من أن المشروع نال إشادات عديدة من ناشطين في حماية البيئة والمناخ، إلا أنه ما لبث أن شابته مظاهر سلبية بينها ركن السيارات وسير المارة في المسار المخصص لسير الدراجات.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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