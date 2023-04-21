مهرجانات ترفيهية مجانية في سيدني احتفالاً بعيد الفطر السعيد

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تتضمن المهرجانات فقرات وفعاليات متنوعة وحضور لافت لشخصيات من قادة المجتمع ورجال دين من مختلف الثقافات، وسياسيين على المستوى الفيدرالي والولاية والمعارضة.

Key Points
  • مهرجانان منفصلان يومي السبت والأحد بمناسبة عيد الفطر السعيد
  • الدخول مجاني والدعوة عامة للجميع للاحتفال والمشاركة
  • غالبا ما تنتهي الاحتفالات بألعاب نارية اعتمادا على الموافقات من المجالس البلدية
تُقيم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني The Islamic Charity Project Association والمركز الثقافي الاسلامي الأسترالي The Australian Islamic Cultural Centre مهرجانين منفصلين يومي السبت والأحد بمناسبة عيد الفطر السعيد.
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تتضمن المهرجانات فقرات وفعاليات متنوعة وحضور لافت لشخصيات من قادة المجتمع ورجال دين من مختلف الثقافات، وسياسيين على المستوى الفيدرالي والولاية والمعارضة.

وقال الحاج زياد داوود احد منظمي مهرجان العيد لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية إن "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية هي جمعية متواجدة في أستراليا والكثير من البلدان الأخرى وان مؤسساتها تربوية ولديها مدارس للتعليم الديني وتعتمد الاعتدال في التعليم".

وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم "لدينا مهرجان عيد الفطر خلال يومي السبت والأحد والذي تقيمه الجمعية منذ سنوات طويلة. بدأنا في هذا المهرجان على مستوى ضيق ولكن بعد فترة زاد عدد الجالية وأصبح المهرجان أكبر."
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وتابع "كل مرة يكون العدد كبيراً في الاحتفال. وغالبا ما ننهي الاحتفال بألعاب نارية اعتمادا على الموافقات من المجالس البلدية. الدخول مجاني للمهرجان والمشاركة وهو عبارة عن فرح ونشاطات وألعاب لكل أفراد العائلة وأطعمة متنوعة."

ومن جانبه، قال السيد منذر جبر وهو أحد منظمي حفل العيد في المركز الثقافي الاسلامي الأسترالي "نحن في مسجد عمر بأوربرن لدينا احتفال وندعو الجميع للاحتفال والدخول مجاني ونتمنى المشاركة من جميع العائلات. "

وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم "العيد هو فرصة للفرح ويتضمن حضور قادة مجتمع وسياسيين من قبل الحكومة وحكومة الظل. وسيلقون بعض الكلمات وتوزيع هدايا للاطفال والعائلات."

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