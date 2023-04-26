"إما تكوين عائلة او شراء منزل" دراسة تكشف عزوف الشباب عن شراء منزل في استراليا

أظهر بحث جديد صدر اليوم أن الشباب وأصحاب الدخل المتوسط في أستراليا قد تخلوا عن حلم امتلاك منازلهم الخاصة.





فقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Resolve Political Monitor لصالح صحيفة The Sydney Morning Herald أن ثلثي الأشخاص الذين تم استطلاع ارائهم وعددهم 1609 شخصًا قد اتفقوا على أن الشباب الأسترالي لن يتمكن أبدًا من شراء منزل.



ويشرح الوكيل العقاري تشاد عربيد ان 63 في المائة من ذوي الدخل المنخفض و 54 في المائة من ذوي الدخل المتوسط أنهم لن يشتروا منازلهم أبدًا واضاف عربيد "البعض يرى ان عليه الاختيار ما بين تكوين عائلة او شراء منزل اذ لا يمكنه الجمع بين الاثنين".



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جدير بالذكر ان أسعار العقارات في استراليا قد ارتفعت في مارس - وهي أول زيادة من هذا النوع في 10 أشهر - مما جعل شراء منزل أكثر صعوبة.





استمعوا في الرابط اعلاه الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست "عالم العقارات" مع الوكيل العقاري تشاد عربيد





استمعوا الى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.







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