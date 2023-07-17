الأمير ويليام يطالب والده بدفع الإيجار

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأمير وليام طلب من والده الملك تشارلز دفع الإيجار مقابل بقائه في منزل يملكه خلال العطلة.





وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أن الأمير يخطط لعرض المنزل الريفي الجذاب الذي يملكه في ويلز للإيجار وهو الذي اشتراه والده عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار.





وقد اعتاد الملك تشارلز أن يمكث لمدة أسبوع أو أسبوعين كل صيف في ذلك المنزل.





تحدثت بيترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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