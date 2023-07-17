الأمير ويليام يطالب والده بدفع الإيجار

The Order Of The Garter Service At Windsor Castle

Prince Charles, Prince of Wales and Prince William, Duke of Cambridge attend The Order of The Garter service at St George's Chapel, Windsor Castle on June 13, 2022 in Windsor, England. Credit: Pool/Max Mumby/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأمير وليام طلب من والده الملك تشارلز دفع الإيجار مقابل بقائه في منزل يملكه خلال العطلة.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أن الأمير يخطط لعرض المنزل الريفي الجذاب الذي يملكه في
ويلز
للإيجار وهو الذي اشتراه والده عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار.

وقد اعتاد الملك تشارلز أن يمكث لمدة أسبوع أو أسبوعين كل صيف في ذلك المنزل.

تحدثت بيترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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