تأسيس مؤسسة طبية أسترالية نيوزيلندية غير ربحية بلمسة فلسطينية
Dr. Mohammad Irhemeh
تأسست المؤسسة الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية (PANZMA) من قبل مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية في أستراليا ونيوزيلندا الساعين لدعم العمل الإنساني والطبي لمحتاجيها في فلسطين. تُرى كيف تقدم هذه المؤسسة غير الربحية دعمها الإنساني، وكيف بدأت الفكرة وأهدافها من قبل مجموعة متطوعة من العاملين في المجال الطبي في أستراليا ونيوزلندا شعورًا منهم بالمسؤولية لتقديم الإغاثة الطبية لمحتاجيها في فلسطين. استمعوا للدكتور محمد ارحيمه أحد الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية (PANZMA). بالضغط على التدوين الصوتي أعلى الصفحة. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
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