تأسيس مؤسسة طبية أسترالية نيوزيلندية غير ربحية بلمسة فلسطينية

RDr. Mohammad Irhemeh.jpg

Dr. Mohammad Irhemeh

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تأسست المؤسسة الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية (PANZMA) من قبل مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية في أستراليا ونيوزيلندا الساعين لدعم العمل الإنساني والطبي لمحتاجيها في فلسطين. تُرى كيف تقدم هذه المؤسسة غير الربحية دعمها الإنساني، وكيف بدأت الفكرة وأهدافها من قبل مجموعة متطوعة من العاملين في المجال الطبي في أستراليا ونيوزلندا شعورًا منهم بالمسؤولية لتقديم الإغاثة الطبية لمحتاجيها في فلسطين. استمعوا للدكتور محمد ارحيمه أحد الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية (PANZMA). بالضغط على التدوين الصوتي أعلى الصفحة. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك

اخترنا لك

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

13:12
Hamoudi in his farm with Cows.jpg

د. حمودي النشمي: طبيب مع مرضاه في الصباح ومزارع 'محترف' في المساء

10:03
Boys have their hair braided in the salon.

'مستقبل آمن': كيف انتشل صالون شعر في مدرسة في سيدني الطلاب من الفوضى والبطالة؟

12:48
Singer Ismael Fadel

نجمان يخبوان من سماء العراق: الفنان اسماعيل فاضل يستذكر الراحلين ياس خضر وكريم العراقي

Passengers of a plane sit in the waiting area.

اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

09:08
Plane taking off

ما هي الضرائب والمصاريف المترتبة عليك في حال قررت ترك أستراليا؟

11:46
thumbnail_a1bef9f9-4096-4880-b953-c2b3714ca326.jpg

'حلمي يتحقق بدراسة تكنولوجيا المعلومات' شاب عراقي يتسلق سُلم النجاح

Latest podcast episodes

sydney house

سيدني الاسوأ: القدرة على تحمل تكاليف السكن في استراليا تصل إلى أسوأ مستوى لها منذ ثلاثة عقود

HSC Exams

امتحانات الثانوية العامة في أستراليا على الأبواب: 4 نصائح للأهل لتخفيف حدة الضغط والتوتر

Young couple sitting on towel in park with border collie, rear view

آداب السلوك في حدائق أستراليا: كيف تستمتع بالمساحات الخضراء بأفضل طريقة

Mother and Son looking at sunset

اليكم قصة هنا الأم العازبة بأنكساراتها وانتصاراتها