لماذا لن تتمكن المنتخبات الأوروبية من ارتداء شارة تعبر عن تأييدها للمثليين خلال مباريات كأس العالم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لوائحه الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تُنظِّمها قطر، لا تسمح لقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بارتداء شارة (One Love) التي تدعم مجتمع المثليين.





يعني هذا أن منتخب إنجلترا لن يتمكن من إعلان تأييده للمثليين علنًا خلال كأس العالم.





هذا ويتعين على الاتحاد الموافقة على أي تغيير في الأشياء التي يرتديها اللاعبون على أرض الملعب.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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