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لماذا لن تتمكن المنتخبات الأوروبية من ارتداء شارة تعبر عن تأييدها للمثليين خلال مباريات كأس العالم؟

أس بي أس عربي۲٤

KUWAIT: SOCCER RED DEVILS KUWAIT FRIENDLY EGYPT VS BELGIUM

Belgium's Eden Hazard wears the OneLove captain's armband to support LGBTQ+ rights at a friendly soccer game of the Egyptian national soccer team against Belgian national soccer team the Red Devils, at Jaber Al-Ahmad International Stadium, in Ardiya, Kuwait, Monday 21 November 2022. (Photo by VIRGINIE LEFOUR/Belga/Sipa USA) Credit: Belga/Sipa USA

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نشر في: 22/11/2022 11:32am, آخر تحديث: 22/11/2022 11:35am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 22/11/2022 11:32am, آخر تحديث: 22/11/2022 11:35am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لوائحه الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تُنظِّمها قطر، لا تسمح لقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بارتداء شارة (One Love) التي تدعم مجتمع المثليين.

يعني هذا أن منتخب إنجلترا لن يتمكن من إعلان تأييده للمثليين علنًا خلال كأس العالم.

هذا ويتعين على الاتحاد الموافقة على أي تغيير في الأشياء التي يرتديها اللاعبون على أرض الملعب.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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