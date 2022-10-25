أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار المساء 25/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

world news arabic

world news arabic Source: SBS

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نشر في: 25/10/2022 4:46pm
By Hachem El-Haddad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

الحكومة الفيدرالية تؤكد ان ميزانية اليوم ستكون مسؤولة و هادفة و المعارضة تشكك بقدرتها على مواجهة التضخم و تخفيف أعباء المعيشة. وزير الصحة في حكومة نيو ساوث ويلز براد هازارد يعتزم الانسحاب من الحياة السياسية في انتخابات الولاية المقبلة. مقتل أربعة فلسطينيين و اصابة اثنين و عشرين آخرين بجراح في اقتحام قوة عسكرية اسرائيلية لمدينة نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم.

نشر في: 25/10/2022 4:46pm
By Hachem El-Haddad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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