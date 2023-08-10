نشرة أخبار المساء 10/8/2023

احتدام الجدل بين الحكومة و المعارضة بشأن التغييرات على طريقة صرف الادوية. بعد اندونيسيا، ماليزيا تجمد استيراد الماشية الاسترالية تخوفا من انتشار مرض جلدي يصيب الحيوانات. الاسد يشترط انسحاب القوات التركية من الاراضي السوريى للقاء أردوغان. البيت الابيض يؤكد عدم التوصل بعد الى اطار عمل للتطبيع بين السعودية و اسرائيل. اسرائيل تعلن احباط محاولة لتهريب طائرات مسيرة الى قطاع غزة. واشنطن تعرب عن قلقها على صحة رئيس النيجر الذي يحتجزه الانقلابيون. زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال في الجيش و يدعو للاستعداد لاحتمال نشوب حرب. شركات التأمين الدولية تقول ان الكوارث الطبيعية تسببت بأضرار بقيمة مئة و عشرين مليار دولار في النصف الاول من العام الجاري.
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