نشرة أخبار المساء 11/9/2023

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نشرة الأخبار

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فرق الانقاذ تخوض سباقا مع الوقت للعثور على ناجين تحت أنقاض المناطق المنكوبة بالزلزال في المغرب. حزب الخضر يعلن انتزاعه لتعهدات من الحكومة بانفاق ثلاثة مليارات دولار على الاسكان الاجتماعي. تواصل الضغوط على الحكومة الفيدرالية بشأن قرارها بمنع شركة الطيران القطرية من تسيير رحلات اضافية الى استراليا. مقتل أكثر من أربعين شخصا في غارات جوية على الخرطوم. اصابة ستة جنود لبنانيين بجراح جراء اطلاق قذيفة صاروخية على موقعهم القريب من مخيم عين الحلوة للاجئين القريب من صيدا.السلطات الروسية تعلن فوز حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها موسكو.

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