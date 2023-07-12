نشرة أخبار المساء 12/07/2023

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نشرة الأخبار

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وزير الخزانة يلمح الى امكانية اتخاذ الحكومة لاجراءات جديدة لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة على خلفية الفائض الاكبر من المتوقع في الخزينة. اخفاق مفاوضات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين استراليا و الاتحاد الاوروبي بسبب خلاف على صادرات القطاع الزراعي الاسترالي. رئيس الوزراء العراقي يعلن عن اتفاق لمقايضة نفط بلاده بالغاز الايراني. الشرطة الاسرائيلية تعتقل عشرات المتظاهرين ضد مشروع حكومة نتانياهو للاصلاحات القضائية. روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الامن الدولي لتعطيل آلية ادخال المساعدات الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا. زيلينسكي ينتقد بشدة بطء آليات قبول انضمام بلاده الى حلف شمال الاطلسي.

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