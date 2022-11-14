نشرة أخبار المساء 14/11/2022

نشر في: 14/11/2022 4:39pm, آخر تحديث: 14/11/2022 5:19pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
تحذيرات من فيضانات قادمة بعد هطول أمطار غزيرة في ولاية نيو ساوث ويلز. حزب العمال يعِدُ أن تصبح دورات TAFEمجانية لجميع مواطني ولاية فيكتوريا في حال إعادة انتخابه لحكومة الولاية . السماح لصيادلة ولاية نيو ساوث ويلز بصرف بعض الأدوية دون وصفة طبية. تركيا تعلن القبض على "صاحب قنبلة" انفجار إسطنبول وتوجه أول اتهام لمنفذيه.
نشر في: 14/11/2022 4:39pm, آخر تحديث: 14/11/2022 5:19pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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