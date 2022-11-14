أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار المساء 14/11/2022

أس بي أس عربي۲٤

GMA News

GMA News Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 14/11/2022 4:39pm, آخر تحديث: 14/11/2022 5:19pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

تحذيرات من فيضانات قادمة بعد هطول أمطار غزيرة في ولاية نيو ساوث ويلز. حزب العمال يعِدُ أن تصبح دورات TAFEمجانية لجميع مواطني ولاية فيكتوريا في حال إعادة انتخابه لحكومة الولاية . السماح لصيادلة ولاية نيو ساوث ويلز بصرف بعض الأدوية دون وصفة طبية. تركيا تعلن القبض على "صاحب قنبلة" انفجار إسطنبول وتوجه أول اتهام لمنفذيه.

نشر في: 14/11/2022 4:39pm, آخر تحديث: 14/11/2022 5:19pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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