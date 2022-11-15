نشرة أخبار المساء 15/11/2022

نشر في: 15/11/2022 4:21pm, آخر تحديث: 15/11/2022 4:25pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
أوامر إخلاء منازل في مدينة "فوربس" في ولاية نيو ساوث ويلز تحسباً من فيضانات جامحة تغمر المدينة وما حولها. الموافقة على لقاح مضاد لكوفيد-19 يحمي من سلالتين مع ارتفاع الحالات اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم. شرطة نيو ساوث ويلز توفر خدمة الترجمة العامة والفورية لأكثر من 100 لغة على مدى أربع وعشرين ساعة. الرئيس الإندونيسي يفتتح قمة مجموعة العشرين ورئيس الوزراء الأسترالي يلتقي الرئيس الصيني على هامش القمة.
نشر في: 15/11/2022 4:21pm, آخر تحديث: 15/11/2022 4:25pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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