نشرة أخبار المساء 16/10/2023

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نزوح مليون فلسطيني في غزة مع تواصل الاستعدادات الاسرائيلية لهجوم بري، و بايدن يؤيد القضاء تماما على حماس. مجموعات من السكان الاصليين تبدأ اسبوعا للصمت حدادا على فشل الاستفتاء المتعلق بالصوت الابوريجيني و الحكومة تقول انها ستبحث عن طرق اخرى لمعالجة مشاكلهم. تغريم منصة التواصل الاجتماعي أكس - تويتر سابقا أكثر من ستمئة ألف دولار لفشلها في مراقبة المحتوى المسيء للاطفال على صفحاتها. ## بوتين يؤكد تقدم الجيش الروسي في مناطق في شرق أوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم و اليكم التفاصيل...

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