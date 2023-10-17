نشرة أخبار المساء 17/10/2023

بايدن يزور اسرائيل بعد غد الخميس للتضامن معها، و ايران تحذر من اجراء استباقي لمحور المقاومة ضد اسرائيل خلال الساعات المقبلة. وفاة شخص من جراء حريق التهم آلاف الهكتارات من الاراضي الحرجية على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز. حكومة غرب استراليا تقترح تعديلات وصفت بالتاريخية على قوانين حيازة الاسلحة في الولاية. فرنسا تعزز اجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد مقتل سويديين في بروكسل في هجوم مسلح وصفته السلطات بالارهابي. قاضية أميركية تمنع ترامب من الادلاء بتعليقات تستهدف القضاة و المدعين و الشهود.
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