نشرة أخبار المساء 17/10/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

بايدن يزور اسرائيل بعد غد الخميس للتضامن معها، و ايران تحذر من اجراء استباقي لمحور المقاومة ضد اسرائيل خلال الساعات المقبلة. وفاة شخص من جراء حريق التهم آلاف الهكتارات من الاراضي الحرجية على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز. حكومة غرب استراليا تقترح تعديلات وصفت بالتاريخية على قوانين حيازة الاسلحة في الولاية. فرنسا تعزز اجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد مقتل سويديين في بروكسل في هجوم مسلح وصفته السلطات بالارهابي. قاضية أميركية تمنع ترامب من الادلاء بتعليقات تستهدف القضاة و المدعين و الشهود.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.

شارك

الأكثر متابعة

Foreign Minister Penny Wong

أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

Barking dog

كلب يقتل صاحبه داخل منزله في تسمانيا

صورة مركبة بيانية لأنصار سياسيين وصندوق اقتراع مكتوب عليه «لا» وعلامة استفهام وأنتوني ألبانيزي.

ما مصير حكومة ألبانيزي بعد الخسارة المدوية في استفتاء 'الصوت'

07:55
Gaza Strip under loupe

قطاع غزة: التاريخ والجغرافيا والبشر

27:02
PM Anthony Albanese .jpg

فشل الاستفتاء وسقط الصوت: فماذا ينتظر أستراليا ورئيس وزرائها؟

A woman with a tote bag over her shoulder, several food items visible inside as if the bag is being X-rayed.

هل يتجه الناس إلى السرقة تحت ضغط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة؟

شقة الجدة

هل يمكن أن تساعد الـ granny flats في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا؟

Meet the Neighbours_group shot.jpg

هل ستتمكن هذه العائلات الشابة من إعادة الحياة للريف الأسترالي العجوز؟

Latest podcast episodes

US aircraft carrier - Pixabay

محلل سياسي من غزة يتوقع تصعيدا كبيرا في المنطقة ويتخوف من كارثة إنسانية ستحل في القطاع

PHOTO-2023-10-12-23-18-31.jpg

أبو رامي ينتظر عودة زوجته من غزة: "لكن معبر رفح مقطوع"

Online gambling

حملة للتوعية بمخاطر القمار للمتحدثين باللغة العربية في فيكتوريا

Three-way split image. On the left are people holding placards reading Vote Yes!, in the centre is a hand holding a voting form above a ballot box and on the right are people holding placards reading Vote No.

بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء: ماذا قالت الجالية العربية عن نتائجه؟