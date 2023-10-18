نشرة أخبار المساء 18/10/2023

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نشرة الأخبار

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قصف المستشفى الاهلي في غزة يطيح بالقمة الثلاثية مع بايدن في الاردن، ردود فعل عربية و دولية غاضبة تنديدا بالحادث الذي أدى الى مقتل مئات المدنيين، و الخارجية الاميركية تدعو رعاياها الى عدم السفر الى لبنان. أجهزة استخبارات غربية من بينها الآزيو الاسترالية تتهم الصين بشن حملة تجسس غير مسبوقة لسرقة منتجات الملكية الفكرية. زيلينسكي يكشف للمرة الاولى استخدام الجيش الاوكراني لصواريخ "أتاكمس" الأميركية البعيدة المدى لقصف مواقع روسية. مقتل مطلق النار المفترض في بروكسل خلال محاولة اعتقالهو تنظيم داعش يتبنى المسؤولية عن الهجوم الذي أدى الى مقتل مواطنين سويديين.

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