نشرة أخبار المساء 19/10/2023

بايدن يبرأ اسرائيل من قصف المستشفى في غزة و يتحدث عن اتفاق مع مصر و اسرائيل لادخال المساعدات الانسانية الى القطاع عبر معبر رفح. السيسي يحذر من تهجير الفلسطينيين الى مصر. القوات الاميركية تعلن احباط هجمات بطائرات مسيرة استهدفتها في العراق. وزيران فيدراليان يعربان عن قلقهما من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة. انخفاض معدل البطالة في البلاد الى ثلاثة فاصل ستة بالمئة خلال الشهر الماضي. عودة الحركة الى طبيعتها في ستة مطارات فرنسية تم اخلاؤها بعد تبقيها تهديدات. مناورة جوية مشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو في نهاية الأسبوع الجاري.
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