نشرة أخبار المساء 19/9/2023

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نشرة الأخبار

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اغلاق عشرات المدارس و فرض حظر شامل على اشعال النيران في مناطق واسعة من نيو ساوث ويلز بسبب موجة الحر الشديد و خطر الحرائق. عملية أمنية للشرطة في كافة أنحاء البلاد تسفر عن مصادرة ألف و مئتي كيلوغرام من المخدرات و اعتقال حوالي ألف شخص على علاقة بجماعات الجريمة المنظمة. اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني و ميليشيا قبلية في بورتسودان للمرة الاولى منذ بدء النزاع في نيسان - ابريل الماضي. تظاهرة في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات المدمرة. زيلينسكي يصل الى الولايات المتحدة و وزير الخارجية الصيني في موسكو، و المانيا تقدم مساعدات عسكرية اضافية لاوكرانيا بقيمة أربعمئة مليون يورو. كندا تطرد دبلوماسيا هنديا للاشتباه بعلاقته باغتيال زعيم للسيخ.

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