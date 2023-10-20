نشرة أخبار المساء 20/10/2023

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نشرة الأخبار

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بايدن يحذر من مخاطر التخلي عن أوكرانيا و اسرائيل و يدعو الكونغرس لاقرار مساعدات بعشرات مليارات الدولارات للبلدين. مدمرة أميركية تعترض صواريخ و مسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن على اسرائيل. ثمانية قتلى على الاقل في غارة جوية استهدفت كنيسة في غزة و منسوب التوتر يرتفع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. دار الاوبرا في سيدني تحتفل اليوم بذكرى مرور خمسين عاما على افتتاحها. زعيم المعارضة في فيكتوريا يتمهل في دعم ابرام معاهدة بين حكومة الولاية و سكانها الاصليين. واشنطن تؤكد ان بكين تعزز ترسانتها النووية بوتيرة أسرع من المعتقد سابقا.

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