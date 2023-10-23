نشرة أخبار المساء 23/10/2023

غارات اسرائيلية مكثفة على غزة، و نتانياهو يحذر حزب الله اللبناني من الدخول في الحرب و الولايات المتحدة تؤكد انها لن تتردد في التدخل عسكريا في حال توسع النزاع. ألبانيزي في الولايات المتحدة لاقناع واشنطن بابقاء تركيزها على منطقة آسيا - المحيط الهادىء رغم الحرب في أوكرانيا و التوتر في الشرق الاوسط. الحكومة الفيدرالية تشدد على ضرورة الموازنة بين استمرار دعم العائلات و استقرار الميزانية. ستة قتلى في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعا أوكرانيا في منطقة خاركيف.
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