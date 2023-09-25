نشرة أخبار المساء 25/9/2023

الحكومة الفيدرالية تصدر ورقة بيضاء في مجال التوظيف لمساعدة الاستراليين على الاستفادة من التغييرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني و في سوق العمل. تنحية المدير العام لوزارة الامن الداخلي مايك بيزولو عن منصبه بعد مزاعم عن ممارسته لنفوذ سياسي يتعارض مع عمله في الخدمة العامة. مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و غارات بطائرات مسيرة على غزة. فرنسا تعلن عزمها الانسحاب من النيجر بحلول نهاية العام الجاري اثر مواجهة مع السلطات الانقلابية استمرت شهرين. السلطات الايرانية تعتقل ثمانية و عشرين شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش.
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