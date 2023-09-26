نشرة أخبار المساء 26/9/2023

استقالة مفاجئة اليوم لرئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز بعد تسع سنوات في هذا المنصب. لجنة التحقيق البرلمانية في دور كوانتاس في ابعاد الخطوط القطرية عن تسيير رحلات اضافية الى استراليا تبدأ جلسات استماع اليوم و غدا في بريزبان وكانبيرا و دعوات لرحيل رئيس الشركة. بايدن يستضيف قمة لدول المحيط الهادىء في واشنطن في مسعى لمواجهة تنامي النفوذ الصيني. مقتل ضابط و جندي بحرينيين في جنوب السعودية في هجوم حوثي بطائرات مسيرة. زيلينسكي يعلن تسلم بلاده لدبابات أبرامز الاميركية. الرئيس الاذربيجاني يتعهد بضمان حقوق سكان ناغورني كاراباخ الارمن بعد سيطرة قواته على الاقليم. توتر بحري بين بكين و مانيلا اثر ازالة خفر السواحل الفيليبيني لحواجز صينية عائمة عند منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
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