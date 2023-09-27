نشرة أخبار المساء 27/9/2023

مئة و عشرين قتيلا و أكثر من مئة و خمسين جريحا في حريق في قاعة للاعراس في شمال العراق. معدل التضخم يعود الى الارتفاع مقدما الفرصة المناسبة لمصرف الاحتياط لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الثالث من الشهر القادم. وزير السياحة الاسرائيلي في زيارة رسمية الى الرياض، و وفد سعودي يسعى في رام الله لطمأنة الفلسطينيين حول تطبيع محتمل مع اسرائيل. رئيس مجلس العموم الكندي يستقيل بعد تكريمه لجندي نازي سابق خلال زيارة زيلينسكي لاوتاوا الاسبوع الماضي. تدفق اللاجئين من ناغورني كاراباخ الى أرمينيا يتواصل و يريفان تعلن استقبال ثمانية و عشرين ألفا منهم خلال أسبوع. قاض في نيويورك يعتبر ان ترامب ارتكب عمليات احتيال متكررة بتضخيمه أصول شركاته.
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