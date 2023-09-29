نشرة أخبار المساء 29/9/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة الفيدرالية تتعهد بدراسة متأنية لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الملكية في مشاكل قطاع رعاية ذوي الاعاقة. وزارة الدفاع تقرر اخراج اسطول مروحيات تايبان الاوروبية الصنع من الخدمة كليا. قتلى و جرحى جراء سقوط قذائف على محطة للحافلات في الخرطوم، و عقوبات أميركية على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي. اسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون مع قطاع غزة أمام العمال الفلسطينيين بعد اغلاقه لمدة اثني عشر يوما. الامم المتحدة تقول ان أكثر من ألفين و خمسمئة مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الابيض المتوسط منذ بداية العام الجاري. وزير الخارجية الاميركي يرى ان الصين تطمح لان تصبح القوة المهيمنة في العالم على حساب أميركا. بايدن يحذر من خطر ترامب و أنصاره على الديمقراطية الاميركية. انتخاب الكاتب اللبناني - الفرنسي أمين معلوف أمينا عاما أبديا للاكاديمية الفرنسية العريقة.

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