نشرة أخبار المساء 30/8/2023

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نشرة الأخبار

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ألبانيزي يحدد 14 تشرين الاول/أكتوبر المقبل موعداً لاجراء الاستفتاء حول الصوت الأبوريجيني المقترح في البرلمان و سط استقطاب حاد في البلاد. اضرابات مرتقبة مطلع الشهر المقبل لعمال منشآت غاز شركة شيفرون الاميركية العملاقة في غرب استراليا. سقوط اثنين و عشرين قتيلا في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية و عشائر عربية محلية في شرق سوريا. نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تقل اسرائيليين اضطراريا في أراضيها. حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لاوكرانيا بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار، و ضربات روسية تستهدف كييف فجر اليوم. محكمة باكستانية تعلق تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية الكسب غير المشروع. ولاية فلوريدا الاميركية تستعد لوصول الاعصار ايداليا الشديد الخطورة.

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