نشرة أخبار المساء 31/8/2023

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تحذيرات من انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي الصيف المقبل بسبب عدم الاستثمار بالشكل المطلوب في الشبكة. الحملات المؤيدة و المناهضة للصوت الابوريجيني تنطلق رسميا بعد تحديد موعد الاستفتاء. اصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجراح بانفجار عبوة ناسفة قرب قبر يوسف في الخليل، و مقتل مراهق فلسطيني برصاص الشرطة الاسرائيلية في القدس. قطر تزود الجيش اللبناني بالوقود لمدة ستة أشهر بقيمة ثلاثين مليون دولار. الانقلابيون في الغابون يعينون قائد الحرس الجمهوري رئيسا انتقاليا للبلاد. أوكرانيا تؤكد ان تقدم جيشها في الجنوب يفتح الطريق أمامه نحو القرم.

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