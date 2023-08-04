نشرة أخبار المساء 4/8/2023

انطلاق أنشطة مهرجان غارما للسكان الاصليين في المقاطعة الشمالية بحضور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. مناورات تاليسمان سايبر العسكرية التي شاركت فيها اثنتي عشرة دولة في استراليا تنتهي اليوم بعد اسبوعين على انطلاقها. ترامب يدفع أمام المحكمة ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات العام ألفين و عشرين الرئاسية. سجال غربي - روسي في مجلس الامن الدولي بشأن أزمة الغذاء العالمية. انقلابيو النيجر يتعهدون بالرد فورا على أي عدوان خارجي و يبطلون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا. امرأة من أصول ايرانية تقدم على احراق نسخة من القرآن في استوكهولم.
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