نشرة أخبار المساء 4/9/2023

زعيم المعارضة الفيدرالية يطالب بتغيير صيغة السؤال المطروح على الناخبين لتجنب تنظيم استفتاء ثان حول الصوت الابوريجيني. مطالبات بتحقيق برلماني في أسباب رفض الحكومة السماح للخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات إضافية إلى استراليا. استراليا تعتزم ارسال عناصر أمن اضافيين الى جزر سليمان بطلب من حكومة هذا البلد. اشتباكات بين الجيش السوري و فصائل موالية لتركيا في شمال شرق البلاد تسفرعن سقوط ثلاثة وعشرين قتيلا. السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط أربعة قتلى. زيلينسكي يستبدل وزير دفاعه و هجوم روسي بالمسيرات على مواقع صناعية و مرافىء أوكرانية.
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