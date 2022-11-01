أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار المساء 1/11/2022

أس بي أس عربي۲٤

أخبار المساء

أخبار المساء Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 1/11/2022 5:13pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS

مصرف الاحتياط يرفع معدل الفائدة من جديد. ملك المغرب يلغي مشاركته في القمة العربية التي تبدأ اليوم في الجزائر. منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فتاك لوباء الكوليرا في لبنان.

نشر في: 1/11/2022 5:13pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS
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