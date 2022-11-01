نشرة أخبار المساء 1/11/2022

أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع نشرة أخبار المساء 1/11/2022Play11:28أس بي أس عربي۲٤طرق أخرى للاستماع أخبار المساء Source: SBS / SBS Arabic24احصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (15.73MB)نشر في: 1/11/2022 5:13pmBy Hachem El-Haddadالمصدر: SBS مصرف الاحتياط يرفع معدل الفائدة من جديد. ملك المغرب يلغي مشاركته في القمة العربية التي تبدأ اليوم في الجزائر. منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فتاك لوباء الكوليرا في لبنان.نشر في: 1/11/2022 5:13pmBy Hachem El-Haddadالمصدر: SBSيمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابطهل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هناشاركLatest podcast episodes"ملاك بالسماء": اصداء فاجعة غريس راشد تتردد من أستراليا إلى لبنانكأس ملبورن لسباق الخيول: فرصة للتعارف والإطلاع على الثقافات الأخرىنبراس رابي: بدأت رحلة الهجرة واللجوء بعمر 13 عاماً وأستراليا مكنتني من تحقيق أحلامي كأم عزباءمربي خيول: اصابات الخيول تكون خطيرة في سباقات السرعة مثل كأس ملبورن