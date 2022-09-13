نشرة أخبار المساء 13/09/2022

جثمان الملكة الى لندن مساء اليوم حيث سيسجى في قصر وستمينستر لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليها لمدة خمسة أيام، و ألبانيزي يعلن اسماء عشرة استراليين طلب منه القصر اصطحابهم لحضور الجنازة. الكرملين يتعهد باستمرار الحرب في اوكرانيا حتى تحقيق الاهداف المرسومة لها، و زيلينسكي يقول ان جيشه استعاد ستة آلاف كيلومتر مربع من القوات الروسية. مسؤول عسكري أميركي يدعو الدول الى استعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا.
نشر في: 13/09/2022 4:15pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS
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