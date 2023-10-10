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"مرضى ومتعبون": طالبة لجوء عالقة منذ 12 عاماً دون استقرار في أستراليا تصف معاناتها
Source: AAP
يحيي العالم في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام "اليوم العالمي للصحة النفسية" لتسليط الضوء على المعاناة النفسية التي يعاني منها قطاع واسع من البشر ولإعطاء فرصة للناس والمجتمعات للتوحد تحت راية وشعار "الصحة النفسية هي حق عالمي من حقوق الإنسان" وأيضاً لتحسين المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الإجراءات التي تحمي الصحة العقلية والنفسية. من الفئات التي تعاني في أستراليا، طالبو اللجوء ممن وصلوا بالقوارب ونسبة منهم لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وما زالوا عالقين دون أمل في تحقيق الاستقرار المنشود والذي دفعهم في الأساس إلى ركوب أهوال البحر للهروب من فكي الموت في أوطانهم. من هؤلاء أم حسين التي روت لنا قصتها وكيف وصلت إلى مركز احتجاز مانوس منذ أكثر من 12 عاماً برفقة زوجها وطفليها وها هي اليوم بعد كل هذه السنوات معاناتها تتفاقم وكما تقول "لا حياة لمن تنادي". استمعوا إلى ندائها وصرختها في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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