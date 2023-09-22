أسرة رجل توفى في حادث سيارة تقاضي شركة جوجل. فما السبب؟

تقاضي أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط غوغل مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال.





وقالت إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.





غرق فيليب باكسون وهو مندوب مبيعات وأب لطفلتين يوم 30 سبتمبر 2022 بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري.





تحدثت سناء وهيب وبترا طوق الهندي عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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