مخاوف من تصاعد ازمة الايجار في استراليا بعد توقعات صادمة بشأن عدد الشقق السكنية

قدرّت شركة الاستشارات العقارية Charter Keck Kramer أنه يوجد حاليا 41200 شقة قيد الإنشاء ويتم تسويقها في جميع أنحاء الولايات في عام 2023 ، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه الشقق إلى 27300 في عام 2024 وتنخفض إلى 11100 في عام 2025 - أي 30100 وحدة سكنية اقل خلال عامين.





في سيدني ، من المتوقع أن ينخفض المعروض من الشقق بنسبة 83.5 في المائة بحلول عام 2025 ، في حين من المتوقع أن ينكمش السوق ملبورن بنسبة 65.3 في المائة.





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