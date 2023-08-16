مخاوف من تصاعد ازمة الايجار في استراليا بعد توقعات صادمة بشأن عدد الشقق السكنية

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اظهر تقرير جديد أنه من المتوقع أن يتقلص عدد الشقق السكنية لأدنى مستوى لها خلال العامين المقبلين ، الامر الذي اثار المخاوف من تفاقم النقص الحالي في منازل الإيجارات وزيادة أسعارالمنازل المعروضة للبيع في بعض المناطق. الوكيل العقاري تشاد عربيد سلط الضوء على تفاصيل التقرير والاسباب التي ادت الى هذا الوضع

قدرّت شركة الاستشارات العقارية Charter Keck Kramer أنه يوجد حاليا 41200 شقة قيد الإنشاء ويتم تسويقها في جميع أنحاء الولايات في عام 2023 ، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه الشقق إلى 27300 في عام 2024 وتنخفض إلى 11100 في عام 2025 - أي 30100 وحدة سكنية اقل خلال عامين.

في سيدني ، من المتوقع أن ينخفض المعروض من الشقق بنسبة 83.5 في المائة بحلول عام 2025 ، في حين من المتوقع أن ينكمش السوق ملبورن بنسبة 65.3 في المائة.

Sát vách láng giềng
Sát vách láng giềng Source: Supplied
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