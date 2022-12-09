جدل حول تعليق عصام الشوالي على مباراة أستراليا والأرجنتين في كأس العالم 2022: "المعلق يجب أن يكون حياديا"

النقاط الرئيسية جدل حول حيادية المعلق الرياضي عصام الشوالي

اعترف الشوالي بأنه تخلى عن حياده

محلل رياضي أسترالي يقول إن الشوالي ارتكب خطأ مهنيا وشخصيا

أثار المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تعليقه على مباراة الأرجنتين وأستراليا ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف لأستراليا.





وكان الشوالي وخلال المباراة اعترف بأنه تخلى عن حياده وطلب المسامحة من إدارته ومن الجمهور، ومما قاله: "تخليت عن حيادي في لحظة وعن احترافيتي في لقطة".





تفاعل الشوالي مع أهداف الأرجنتين دفع البعض إلى اتهام المعلق التونسي بعدم الحياد والانحياز لفريق دون آخر.



ارتكب خطأ مهنيا وشخصيا فادحا وأدان نفسه بنفسه

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المحلل الرياضي طارق الحارس إن الشوالي "أدان نفسه بنفسه لأنه طلب مسامحة إدارته وجمهوره أثناء التعليق".





وأضاف السيد طارق الحارس: "مبدأ الحياد في المباراة وجوب لأن من مهنة الإعلام أن يكون الإعلامي حياديا، والمستغرب أنه لم يكن حياديا، إذا فهو ارتكب خطأ مهنيا وشخصيا فادحا، لأنه من المفترض لا يمثل نفسه خلال التعليق".





وتصدر اسم الشوالي قوائم أكثر الوسوم انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تفاعله الكبير مع هدف الأرجنتين الثاني في مرمى أستراليا، وبعد نشره في وقت لاحق مقطع فيديو من خلف الكواليس يظهره وهو يعلق على ذلك الهدف.



ويظهر المقطع المعلق التونسي وهو يقف مهللا لمنتخب التانغو، وقد حصد المقطع أكثر من 1.3 مليون مشاهدة عبر منصة تويتر.





بعض المغردين اعتبروا تعليق الشوالي "عدم احترام للمشاهدين" لأن تعليقه كان "صاخبا مع هجمات الأرجنتين" و"باردا مع هدف المنتخب الأسترالي".



ورد مغردون على المعلق التونسي بإعادة نشر فيديو لتعليق سابق له، انتقد فيه العرب الذين "يبالغون في تشجيع المنتخبات العالمية مثل فرنسا وإنجلترا".





ودعا آخرون الشوالي إلى "التحلي بالحيادية في المباريات القادمة" لأن "المعلق بلا حيادية يقتل متعة المباراة حرفيا خصوصا إذا كان المتابع واعيا كرويا"، على حد تعبير أحد المغردين.





أما آخرون فدعموا تعليق الشوالي معتبرين أنه "معلق تاريخي" وق اعترف بما قام به وبأن المبارايات الحماسية تجبر المعلق على التعبير عن مشاعره.



استمعوا إلى اللقاء مع المحلل الرياضي طارق الحارس وإلى تعليق عصام الشوالي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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