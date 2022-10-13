لنحكِ عن المال

تعرفوا إلى السبب الذي قد يدفع مليوني موظف أسترالي للاستقالة من عملهم

لنحكِ عن المال

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تعرفوا إلى السبب الذي قد يدفع مليوني موظف أسترالي للاستقالة من عملهم

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نشر في: 13/10/2022 11:38am
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تناقش حلقة اليوم من بودكاست لنحكِ عن المال أبرز الأسباب التي يمكن أن تدفع حوالي مليوني أسترالي لتقديم استقالتهم من وظائفهم، مع ارتفاع نسبة غير الراضين عن عملهم إلى 42% في الأشهر القليلة الماضية.

نشر في: 13/10/2022 11:38am
By Maram Ismail
المصدر: SBS
كشف تقرير لشركة Allianz أن نسبة الموظفين غير الراضين عن عملهم ارتفعت إلى ٤٢٪ في الأشهر الأخيرة الماضية. وبأن حوالي مليوني أسترالي غير مرتاحين في عملهم ويفكرون بالاستقالة.

جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.

وكانت أبرز سبب لعدم رضى الموظفين المستطلعة أراءهم عن عملهم الحالي هو الإرهاق من العمل burned out، وانهم يفكرون جديا بترك العمل والبحث عن مكان جديد.

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يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أن هذا يعد من الآثار السلبية التي تركها وباء كوفيد.

"أولا طريقة العمل في فترة انتشار الوباء من المنزل خفضت من الوقت المتاح بين العمل والاستراحة. وعند العودة إلى العمل من المكاتب أصبحت التوقعات هذه أشبه بالطبيعية".

ويضيف أن معاناة الشركات الأسترالية من نقص الأيدي العاملة المهرة يعد السبب الثاني.

"أصبح العمل الذي يحتاج ٤ أشخاص لإنجازه ينفذ من قبل شخصين فقط".

"لذا لا بد وأن يشعر العديد من الموظفين بالإرهاق ويفكرون بترك العمل".

ويقول عبدالله أن جزءا منهم يفكر جديا بترك العمل حتى قبل الحصول على فرصة عمل جديدة. وبأن وضع سوق العمل الآن الذي يعاني من النقص في الأيدي العاملة هو لصالح الموظفين ويشجعهم أكثر على اتخاذ هذه الخطوة.

للمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.
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