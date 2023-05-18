"دفنتها عندما قابلتها للمرة الأولى": الألم الصامت للعائلات العربية في أستراليا عند ولادة جنين ميت

النقاط الرئيسية تفقد الأسر الأسترالية ما يقارب من 6 أجنة يوميا بسبب ظاهرة Stillbirth

فاطمة الأسعد باحثة وصاحبة تجربة مع الفقد تشارك قصتها عبر بودكاست مع الأسر العربية في أستراليا

قلة مصادر الدعم والخوف من الحديث عن تلك الموضوعات من أبرز التحديات أمام الجالية العربية بأستراليا

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يعتبر خبر الحمل والولادة من أسعد اللحظات في حياة أي أسرة، ولكن قد يتحول ذلك الحلم الجميل إلى كابوس حينما تفقد الطفل الذي كنت تنتظر مجيئه إلى الدنيا بفارغ الصبر.





تعاني العديد من الأسر الأسترالية والأمهات من فقد الأجنة عند الولادة أو ما يُعرف بمصطلح "Stillbirth"، ووفقا لإحصائيات معهد أستراليا للسكان، تفقد الأسر الأسترالية ما يقارب من 6 أجنة يوميا بسبب تلك الظاهرة.



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وبهذه المناسبة، تحدثت أس بي أس عربي24 مع الدكتور فاطمة الأسعد، الباحثة بجامعة نيو ساوث ويلز وصاحبة تجربة مع الفقد كأم، قررت أن تشارك قصتها لعلها تكون بمثابة مواساة لكل الأسر التي تمر بهذه المحنة في صمت.





تقول الأسعد" قبل عامين، هرعت إلى المستشفى في حالة طارئة لوضع الجنين، حيث كان بعمر 7 أشهر، وللأسف تمت ولادة الجنين ميتا، أسميناها آية".





وتضيف الأسعد" كانت لحظة عصيبة، اليوم الذي انتظرت مجيئه بفارغ الصبر لأتعرف على المولود، هو ذات اليوم الذي قمت فيه بدفنه".





يخلط الكثير من الناس بين المصطلحات الطبية التي تصف حالات الصدمة النفسية أو Trauma التي تمر بها الأم بسبب ظاهرة Stillbirht وبين اكتئاب ما بعد الولادة، والتي قد تتعرض له بعض الأمهات برغم عدم فقدان المولود.



ترى الأسعد أنه يجب التفريق بين تلك الحالات وفهم أسبابها للوصول إلى أفضل الطرق للتعامل مع تلك الأزمات.





تقول الأسعد" تعاني العديد من النساء من التوتر الشديد والاكتئاب عادة بعد الولادة، بالإضافة إلى عدة اضطرابات نفسية أخرى، ولكن المثير للاهتمام، أن هذه النسبة تزداد بشدة في حالة فقدان الجنين عند الولادة".





وتوصي الأسعد بضرورة قيام الأم والأسرة بالاتصال بخدمات الدعم النفسي خلال تلك المحنة لفهم أسبابها ومعرفة أفضل الطرق للتعامل معها.





وفي إحصائية صادمة صدرت عن معهد أستراليا للصحة والرفاه الاجتماعي، يموت 6 أجنة كل يوم في أستراليا، وهو معدل أكبر من ضحايا حوادث الطرق في البلاد.



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وعلى الرغم من أهمية الموضوع، إلا أن الأسعد ترى أنه لا يتم التعامل مع القضية بالشكل المناسب وخاصة في الجاليات المتعددة ثقافيا بأستراليا ومن بينهم الجالية العربية والتي تتجنب الحديث عن الموضوع بأكمله.





تشرح الأسعد" هنالك درجة من الوعي، ولكنن كجالية عربية، لا نتحدث في تلك القضايا، لأنها موضوعات حساسة وتشعر البعض بعدم الارتياح".





وتضيف موضحة" السبب وراء ذلك معتقدات متوارثة، ويكون رد الفعل التلقائي من الأهل والمقربين، تجنب الموضوع وتجاهله كأن شيئا لم يكن".





ليس ذلك فحسب، فترى الأسعد أن تناول تلك الموضوعات في الجالية العربية يثير مشاعر الذنب والعار والمسؤولية عما حدث.



تحكي الأسعد" في مجتمعنا، تتسم تلك الموضوعات بالسرية وعقدة الذنب ومشاعر أخرى سلبية، لا يتم مناقشتها بشكل علني، ولذلك فإن تلك الإحصاءات لا تثير القلق بالنسبة للبعض".





وفي كثير من الأحيان، قد يلجأ الانسان في مثل تلك المواقف العصيبة إلى تجنب الأمر ومحاولة النسيان ومواصلة الحياة، ولكن الأسعد قررت التحدث عن الأمر ومشاركة عائلات عربية وأسترالية تجربتها من خلال بودكاست يسلط الضوء على القضية.





أطلقت الأسعد بودكاست Stillnest للحديث عن تلك المحنة وكيف تتعامل الأسرة بأكملها وليس فقط الأم مع هذه الأزمات.





تقول الأسعد" إنه أمر هام للغاية، خاصة وبعد أن تعرضت لتلك المحنة بنفسي، وبصفتي أم لطفلة الآن، أرى أن الآباء يحاولون تقديم الأفضل لأطفالهم".



وتوضح الأسعد" ولذلك كان قراري بعمل البودكاست، من ناحية، أردت تخليد ذكرى هؤلاء الأطفال الراحلين، والسبب الآخر، رغبتي في تقديم الدعم لتلك العائلات المكلومة والتي تعاني في صمت".





وفي خلال رحلة البحث عن معلومات عن ظاهرة Stillbirth، لم نتمكن من العثور على الكثير من المصادر المتاحة باللغة العربية لدعم الأسر والعائلات التي تمر بهذه المحنة.





تشير الأسعد إلى أن ذلك قد كان واحدا من الأسباب التي دفعتها لمشاركة تجربتها مع عائلات أخرى لتسلط الضوء على القضية وكذلك تبادل المعلومات المتاحة مع الآخرين لتخفيف وقع الأزمة.



تقول الأسعد" ليس هناك الكثير من وسائل الدعم المتاحة باللغة العربية في أستراليا، هنالك بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للأسر المحتاجة، ولكن بالتأكيد نحتاج أكثر".





وتتابع الأسعد موضحة" أحاول أن أقوم بإتاحة بعض تلك المصادر والمعلومات للجالية العربية عبر حلقات البودكاست والتي من شأنها أن تدعم الأسرة بأكملها وليس فقط الوالدين".





ولفتت الأسعد الانتباه إلى أن معظم القصص والحكايات التي استمعت إليها خلال حلقات البودكاست، تشير إلى أن النساء لم يقمن بطلب المساعدة عندما كن في أشد الحاجة إليها.



تحكي الأسعد" معظم الأمهات اللاتي استمعت لقصصهن عبر البودكاست، لم يطلبن الدعم إلا بعد أن تعرضن لموقف أو كلمة أثارت مشاعرهن في الوقت الخطأ".





واختتمت الأسعد حديثها قائلة" تعليقات من نوعية" لا زلت صغيرة في السن، يمكنكم المحاولة مرة أخرى، لديكِ أطفال آخرون، وغيرها من العبارات التي يعتقد البعض أنها كلمات مواساة، إلا أنها للأسف تجعل الأسرة تشعر بالذنب والمسؤولية تجاه ما حدث".





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