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"آلاف الدولارات شهرياً": ماذا يعني انتهاء فترة الفائدة الثابتة على قروض العائلات الأسترالية؟
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قرر مصرف الاحتياط تجميد رفع سعر الفائدة في اجتماعه لشهر آب أغسطس خلافاً لتوقعات الاقتصاديين برفع الفائدة من 25 إلى 50 نقطة. تحدثنا مع المحلل الاقتصادي مخلص يوسف عن قراءته لهذا القرار وعلاقته بمعدل النمو الاقتصادي ونسبة البطالة. وقال يوسف أن التباطؤ سيستمر لستة عشر شهراً قادمة معتبراً قرار المصرف "استراحة محارب" لأصحاب القروض العقارية الذين اضطروا للتعامل مع ضغوط معيشية ترافقت مع 12 رفع متتالي لأسعار الفائدة. ماذا عن أصحاب القروض العقارية المثبتة على سعر فائدة منخفض ولكن الأشهر القادمة ستشهد انتهاء هذا الترتيب مع المصارف؟ كم عدد الأستراليين الذين ما زالوا يدفعون قروضهم على فائدة منخفضة؟ هل نتجه نحو ارتفاع أم انخفاض في أسعار العقارات؟ مخلص يوسف يجيب على كل هذه الأسئلة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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