"عاصمة الطعام والنبيذ في أستراليا": ملبورن تتذوق مجدداً طعم المهرجانات

النقاط الرئيسية: مهرجان ملبورن للطعام والنبيذ، الذي تديره هو حدث يقام في أذار/مارس سنوياً منذ عام 1993 للترويج لثقافة الطعام والنبيذ في ملبورن

ذا المهرجان يحتفي بكل العاملين في قطاع الضيافة ويجمعهم، ويأتي المهرجان ليؤكد أهمية هذا القطاع الكبير والمتنوع في أستراليا وملبورن تحديداً

المهرجان يسعى الى تشجيع الجيل الجديد لدخول هذا القطاع، والعمل على تطويره أيضاً من خلال الاختصاصات المتوفرة

يكمل مهرجان الطعام والنبيذ في ملبورن هذه السنة عامه ال 31.





10 أيام من كل عام تجمع أفضل الأطعمة من أستراليا والعالم، وتحتفل بأكثر من 20 ألف مطعم في ملبورن وأكثر من 300 ألف عامل في هذا القطاع.





مهرجان ملبورن للطعام والنبيذ ، الذي تديره Food and Wine Victoria Ltd. هو حدث يقام في أذار/مارس سنوياً منذ عام 1993 للترويج لثقافة الطعام والنبيذ في ملبورن وفيكتوريا.



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يعمل على الترويج للمنتجات والمواهب وأسلوب الحياة في ملبورن وفيكتوريا، والترويج لملبورن باعتبارها "عاصمة الطعام والنبيذ في أستراليا"، منذ بداياته ببرنامج صغير من الفعاليات، نما المهرجان ليصبح معروفاً بالفعاليات بما في ذلك دروس الطبخ ووجبات الغداء الكبيرة "على شكل مأدبة".





ويجذب خبراء الطعام والنبيذ من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطهاة وصانعي النبيذ والمزارعين والموردين والمعلقين على الطعام والنبيذ والنقاد.





حضرت الزميلة إيمان ريمان يوم السبت إحدى الفعاليات والتقت بعضو مجلس البلدية جمال حكيم، الذي تحدث عن أهمية هذا المهرجان المجتمعية والثقافية.





وقال جمال حكيم أن هذا المهرجان يحتفي بكل العاملين في قطاع الضيافة ويجمعهم، ويأتي المهرجان ليؤكد أهمية هذا القطاع الكبير والمتنوع في أستراليا وملبورن تحديداً.





وتحدث جمال عن تعاون المجلس البلدي مع منظمي المهرجان، حيث يحضر الناس من مختلف المناطق في ولاية فيكتوريا، كما يسافر العديد من الأشخاص عبر الولايات للتواجد في هذا المهرجان السنوي.





"العديد يحضرون من مختلف الولايات الأسترالية بالإضافة الى الأجانب، يقضون في ملبورن طوال مدة المهرجان، يستمتعون بالأطعمة المختلفة والفعاليات"



أنه مهرجان مهم للغاية بالنسبة لنا كمجلس بلدية، فتستقبل ملبورن من خلاله العديد من الزوار

ويدعو جمال الراغبين في معرفة المزيد عن المهرجان وعن الفعاليات اليومية للمهرجان زيارة الموقع الخاص لـ مهرجان الطعام والنبيذ في ملبورن.





أو عبر موقع الرسمي لمدينة ملبورن ، أو موقع what’s on Melbourne.





وكما دعا جمال المجتمع العربي بالمشاركة أكثر في الفعاليات التي تحدث بشكل دائم في ملبورن، ومشاركة المجتمعات الأخرى ثقافتهم.





"موقع what’s on Melbourne ينشر كل الفعاليات والأنشطة التي يمن المشاركة بها مع المجتمع"





ويشجع جمال على الدخول في مجال الطعام والعمل به، حيث إن الفرص كبيرة وموجودة للعمل في قطاع الضيافة في ملبورن وتحقيق الأهداف.



نحن ندعم ونتيح الفرص لكل الراغبين في العمل في قطاع الضيافة

Jamal Hakim ويشير جمال الى عمل المهرجان الذي يسعى الى تشجيع الجيل الجديد لدخول هذا القطاع، والعمل على تطويره أيضاً من خلال الاختصاصات المتوفرة.





"هذا الشهر مليء بالفعاليات التي تقيمها بلدية ملبورن، لذلك أدعو الجاليات العربية الى مشاركتنا"





ويشغل جمال حكيم منصب عضو مجلس بلدية ملبورن، ما يجعله سعيد في عمله هذا، هو قربه من المجتمع وقدرته على إيصال صوت المجتمع لبلدية ملبورن.





"يمكنني معرفة اهتمامات المجتمع ونقل هذه المعرفة الى مجلس البلدية"





استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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