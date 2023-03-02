كاتبة فلسطينية تشيد بمشاركة 12 كاتبا فلسطينيا في مهرجان للكتاب في أستراليا رغم الجدل

النقاط الرئيسية يبدأ مهرجان أدليد للكتّاب هذا الأسبوع

الجدل يتعلق بمشاركة كاتبة وشاعر فلسطينيين

إدارة المهرجان لم تسحب الدعوة لهما لكن شركات قاطعت

أثير الكثير من الجدل حول مهرجان أدليد للكتّاب الذي سيبدأ في عاصمة ولاية جنوب استراليا يوم السبت القادم ويستمر لفترة ستة أيام، ويحمل عنوان "الحقيقة يجب أن تقال".





بدأ الجدل عندما طلبت بعض الجهات استبعاد الكاتبة الأمريكية من أصل فلسطيني سوزان أبو الهوى، والكاتب الفلسطيني محمد الكرد، بسبب تغريدات لهما اعتبرت "معادية للسامية".





وبسبب ذلك انسحبت كاتبات اوكرانيات من المشاركة في المهرجان، كما وسحبت بعض الشركات دعمها المالي له.



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مديرة المهرجان لويز أدلر تعهدت بأن "لا تنثني عن خلق مساحة للمناقشات الشجاعة للأدب ووجهات النظر المتعارضة" ، على الرغم من الانسحابات البارزة والدعوات إلى استقالتها شخصيا من منصبها.





وفي حديث مع SBS Arabic24 تقول ا لكاتبة والشاعرة الفلسطينية الأسترالية سماح السبعاوي والتي تشارك في المهرجان "إن الجدل انتهى الآن وكان حجم الضرر بسيطا".





"رغم العواصف التي مررنا بها كان الضرر بسيطا، فعلى الرغم من الاحتجاجات والضغوط الكثيرة التي تعرضت لها إدارة المهرجان، إلا أنها لم ترضخ لها وسوف يشارك حوالي 12 كاتب وكاتبة فلسطينية، وهذا حدث تاريخي".



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وأسفت الدكتورة السبعاوي لانسحاب كاتبات أوكرانيات من المشاركة وقالت إنها شخصيا كانت تحب جدا التواصل معهن، وأضافت "فنحن كشعب فلسطيني عانى من الاحتلال ويعرف ما معنى أن يدمر الوطن ونفهم ما يمر به الشعب الأوكراني".





واعتبرت السبعاوي أن هذا المهرجان وعلى الرغم من "العواصف" سيجمع أكثر من 150 كاتبا وكاتبة من حول العالم وسوف يمثل فرصة رائعة لتبادل التجارب ومناقشة مواضيع إنسانية عديدة.





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