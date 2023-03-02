أس بي أس تعزز خدماتها للمهاجرين بإضافة أربع لغات جديدة إلى برامجها الإذاعية

استعانت أس بي أس بالبيانات الصادرة عن التعداد السكاني الأخير لتحديد الفئات الجديدة من المهاجرين التي تحتاج إلى دعم وقررت بناءً على ذلك إضافة أربع لغات إلى برامجها الإذاعية اليومية.

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فارس حسن أحد مقدمي البرنامج الصباحي Good Morning Australia Source: SBS

النقاط الرئيسية
  • أس بي أس تضيف أربع لغات جديدة إلى برامجها الإذاعية اليومية
  • استجابت أس بي أس لتزايد حضور المهاجرين المتحدرين من جنوب آسيا
  • بيانات التعداد السكاني الأخير تشير إلى أن 5.6 مليون أسترالي يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل
سيتم إضافة البيسلاما، وهي اللغة الأم في فانواتو، واللغة الماليزوية، والأورومو، وهي لغة مستخدمة في إثيوبيا وأجزاء كبيرة من غرب أفريقيا، والتيتوم التي يتحدث بها سكان تيمور الشرقية وتيمور الغربية.

كذلك استجابت أس بي أس لتزايد حضور المهاجرين المتحدرين من جنوب آسيا في أستراليا من خلال إعادة إطلاق برامج بلغة التيلجو، وتوسيع فرق العمل العاملة باللغتين البنجابية والنيبالية، وإطلاق بودكاست باللغة الإنجليزية يستهدف الجماهير الأصغر سناً من مجتمع جنوب آسيا، مما يوفر لهم الدعم في حياتهم اليومية ويعزز انتماءهم لأستراليا.
النقاط الرئيسية

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ستقوم أس بي أس أيضاً بإعداد محتوى بلغات السكان الأصليين للمساعدة في الحفاظ على تراثهم.

تبث أن أس بي أس برامجها بـ 63 لغة لدعم مجموعة متنوعة من الجاليات المتعددة الثقافات، وتسعى دائماً للحفاظ على مكانتها كمصدر مفضل للأخبار والقصص الملهمة للمهاجرين في أستراليا.
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SBS Audio goes live with brand evolution Credit: SBS
الجديد بالذكر أن بيانات التعداد السكاني الأخير تشير إلى أن 5.6 مليون أسترالي يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل.
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نشر في: 2/03/2023 1:16pm, آخر تحديث: 2/03/2023 1:40pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS

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