أس بي أس تعزز خدماتها للمهاجرين بإضافة أربع لغات جديدة إلى برامجها الإذاعية

النقاط الرئيسية أس بي أس تضيف أربع لغات جديدة إلى برامجها الإذاعية اليومية

استجابت أس بي أس لتزايد حضور المهاجرين المتحدرين من جنوب آسيا

بيانات التعداد السكاني الأخير تشير إلى أن 5.6 مليون أسترالي يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل

سيتم إضافة البيسلاما، وهي اللغة الأم في فانواتو، واللغة الماليزوية، والأورومو، وهي لغة مستخدمة في إثيوبيا وأجزاء كبيرة من غرب أفريقيا، والتيتوم التي يتحدث بها سكان تيمور الشرقية وتيمور الغربية.





كذلك استجابت أس بي أس لتزايد حضور المهاجرين المتحدرين من جنوب آسيا في أستراليا من خلال إعادة إطلاق برامج بلغة التيلجو، وتوسيع فرق العمل العاملة باللغتين البنجابية والنيبالية، وإطلاق بودكاست باللغة الإنجليزية يستهدف الجماهير الأصغر سناً من مجتمع جنوب آسيا، مما يوفر لهم الدعم في حياتهم اليومية ويعزز انتماءهم لأستراليا.



ستقوم أس بي أس أيضاً بإعداد محتوى بلغات السكان الأصليين للمساعدة في الحفاظ على تراثهم.





تبث أن أس بي أس برامجها بـ 63 لغة لدعم مجموعة متنوعة من الجاليات المتعددة الثقافات، وتسعى دائماً للحفاظ على مكانتها كمصدر مفضل للأخبار والقصص الملهمة للمهاجرين في أستراليا.



SBS Audio goes live with brand evolution Credit: SBS الجديد بالذكر أن بيانات التعداد السكاني الأخير تشير إلى أن 5.6 مليون أسترالي يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل.



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