خبير اقتصادي ينتقد التغييرات على نظام الادخار التقاعدي: "لماذا تستهدف الحكومة مدخرات الناس؟"

النقاط الرئيسية الحكومة تعتزم رفع نسبة الضريبة على المدخرات التي تفوق 3 مليون

المعارضة تنتقد هذه الخطوة وتعد بإلغاء القاانون إذا فازت الانتخابات

الحكومة تقول إنها ورثت تريليون دولار من الديون وفرض هذه الضريبة يساعد في سد العجز

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي إنه لم يخلف بوعده الانتخابي بعدم إدخال تغييرات لنظام الادخار التقاعدي باتخاذ قرار زيادة نسبة الضريبة على المدخرات التي تفوق 3 ملايين دولار، معتبرا أن هذا التغيير هو تغيير متواضع جدا، لكنه تغيير يحسن من قدرة النظام التقاعدي على الاستمرار.



هذا التغيير ليس إخلافا بالوعود وهذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الفدرالية التالية

وتخطط الحكومة الفدرالية لمضاعفة نسبة الضريبة على حسابات الادخار الضخمة، من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة، والتي يتوقع أن تؤثر على حوالي 80 ألف شخص حول البلاد. وقال ألبانيزي لراديو ABC إن هذا التغيير ليس إخلافا بالوعود. وأضاف بأن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الفدرالية التالية.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الخبيرالاقتصادي والمحاسب القانوني رضوان حمدان إن "الشخص بمقتبل العمر يمكن أن يعمل خمسين عاما، فمن غير المستبعد أن يدخر مبلغ 3 ملايين دولار او أكثر، وليس من المستبعد أن يستطيع 30 أو 40 بالمئة من الناس أن يجمعوا هذا المبلغ".



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وأضاف ألبانيزي أن الأستراليين سيتفاجؤون عندما يعلمون أن هناك 17 أستراليا لديهم أكثر من 100 مليون دولار في مدخراتهم التقاعدية، وأن هناك أستراليا واحدا لديه أكثر من 400 مليون دولار. مضيفا بأن هدف الادخار التقاعدي ليس تجميع الثروة.



لن نقف مكتوفي الأيدي لنشاهد الأستراليين يُهاجمون

من جهته قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه عارض التغيير كليا ووعد بأن يقوم حزبُه بإلغاء التشريع بعد الانتخابات القادمة إذا فاز بالحكومة. وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي لنشاهد الأستراليين يُهاجمون".





من المتوقع أن يعود للخزينة حوالي 2 مليار دولار سنويا كنتيجة لهذا التغيير.



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وزير خزانة الظل Angus Taylor قال إن هذا التغيير هو خيانة لثقة الشعب الأسترالي. فرئيس الوزراء كان واضحا جدا عندما في قوله إنه لن تكون هناك تغييرات في نظام الادخار التقاعدي.





وتساءل: "كيف يمكن الوثوق بحزب العمال بشؤون ضريبية أخرى، إذا لم يكونوا أهلا للثقة بقضية الادخار التقاعدي؟".



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وزير الخزانة جيم شالمرز قال إن التغيير لن يؤثر على لُب نظام السوبر.





وقال: "ستظل هناك تنازلات ضريبية سخية للجميع في نظام التقاعد ، أقل سخاءً بقليل بالنسبة لنصف في المائة من الأشخاص الذين لديهم أكثر من 3 ملايين دولار في حساباتهم التقاعدية".





واعتبر أنه من المناسب جدا أن يتم إدخال هذا التشريع قبل الانتخابات القادمة.





وقال "إذا كان زعيم المعارضة والسيد تايلور مستعدَين للاصطدام بالحائط من أجل إرضاء نصف بالمئة من الشعب، من الذين لديهم حسابات ضخمة من الادخار التقاعدي، والحزب الذي خلف تريليون دولار من الديون يريد الآن أن يستدين المزيد من المال لاستخدامه في هذه الإعفاءات الضريبة، فهذا عائد لهما".





لكنه اعترف بأن هذا القرار قد يكلف حزب العمال في الانتخابات القادمة. لكنه قال "فعل الشيء الصحيح واتخاذ الطريق الصحيح يقابل أحيانا بالرفض، لكن مسؤوليتنا تحاه الشعب الأسترالي لاتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان لذلك ثمن سياسي".





وقال شالمرز إذا أراد الائتلاف إلغاء القانون، فسيتعين عليه أن يشرح أين سيجد مدخرات لسداد الديون.



استهداف صناديق الادخار هو كاستهداف الفاكهة الأكثر تدليا

ويقول الخبير الاقتصادي الأستاذ رضوان حمدان إن التغييرات التي أعلن عنها وزير الخزانة غير عادلة.





"أعلن وزير الخزانة عن تغييرات جذرية وضعها بإطار التقاعد الكريم بطريقة عادلة ومستدامة، لكن الحكومة الآن تعتزم رفع الضريبة المفروضة على المدخرات إذا كان المبلغ يفوق 3 ملايين".





"لكي يسوّق وزير الخزانة لفكرة أن المتضررين من هكذا قانون هم أقل من 1 بالمئة، فهذا ليس عادلا، فاستهداف صناديق الادخار هو كاستهداف الفاكهة الأكثر تدليا، يمكن قطفها بسهولة".





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