المعارضة تهاجم خطة الحكومة لمضاعفة الضريبة على المعاشات التقاعدية للفئات الميسورة في أستراليا

وصفت المعارضة التغييرات الحكومية المقترحة على ضريبة المعاشات التقاعدية بأنها هجوم على الأستراليين الطموحين، فيما قال وزير الخزانة إن الزيادة "متواضعة".

ANTHONY ALBANESE SUPERANNUATION PRESSER

Treasurer Jim Chalmers and Prime Minister Anthony Albanese at a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, February 28, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • المعارضة تهاجم التغييرات الحكومية المقترحة على ضريبة المعاشات التقاعدية
  • وصفت المعارضة الخطة الحكومية بأنها هجوم على الأستراليين الطموحين
  • سيتم رفع معدل الضريبة الميسرة المطبق على الأرباح المستقبلية للأرصدة التي تزيد عن 3 ملايين دولار من 15 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من السنة المالية 2025/26
سيتم رفع معدل الضريبة الميسرة المطبق على الأرباح المستقبلية للأرصدة التي تزيد عن 3 ملايين دولار من 15 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من السنة المالية 2025/26.

سيؤثر ذلك على حوالي 80 ألف أسترالي ومن المتوقع أن يدخل للخزانة 2 مليار دولار في أول سنة على تطبيقه و3.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
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وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغييرات متواضعة لكنها هامة.

وقال للصحفيين في كانبرا يوم الأربعاء، "في الغالب، يتعلق الأمر بشيء واحد، إدارة اقتصادية مسؤولة."

"التغييرات تركز على جعل المعاشات التقاعدية أكثر استدامة من خلال جعل الإعفاءات الضريبية في متناول الجميع".
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نشر في: 1/03/2023 11:39am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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