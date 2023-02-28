نداء عاجل للعاملين من المنزل: هذه التغييرات الضريبية تسري عليكم!

النقاط الرئيسية يمكن لدافعي الضرائب الآن المطالبة بـ 67 سنت مقابل كل ساعة عمل من المنزل

اعتباراً من 1 آذار/مارس 2023، يجب على دافعي الضرائب تسجيل ساعات العمل من المنزل في جداول زمنية وقوائم وسجلات

لن يقبل مكتب الضرائب التقديرات أو بيانات العمل لأربعة أسابيع كسجل لساعات العمل من المنزل

يمكن لدافعي الضرائب الأستراليين المطالبة بتخفيضات ضريبية عن التكاليف التي يتكبدونها أثناء العمل من المنزل.





ويمكن المطالبة بهذه الخصومات إما باستخدام "التكلفة الفعلية" أو "السعر الثابت".





فقد قام مكتب الضرائب الأسترالي بمراجعة طريقة السعر الثابت.



الأهلية

Assistant Commissioner Tim Loh. Credit: ATO/lightbulb studio وقال تيم لوه، مساعد مفوض مكتب الضرائب، إنه يجب على دافعي الضرائب التحقق من أهليتهم قبل المطالبة بنفقات العمل من المنزل.



للمطالبة بنفقات عملك من المنزل، يجب أن تعمل من المنزل للوفاء بواجبات التوظيف، وليس فقط تنفيذ مهام بسيطة، مثل التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو تلقي المكالمات أحياناً. مساعد المفوض تيم لوه

"أيضاً، يجب أن تتحمل نفقات إضافية نتيجة العمل من المنزل."





قد تشمل النفقات الإضافية الكهرباء أو الغاز (نفقات الطاقة) للتدفئة أو التبريد والإضاءة، ونفقات الإنترنت المنزلي والجوال أو البيانات، ونفقات الهاتف المحمول والمنزلي، والقرطاسية واللوازم المكتبية.





وقال مكتب الضرائب لأس بي أس، "تشمل المصروفات الأخرى انخفاض قيمة الأصول المستهلكة المستخدمة في العمل مثل الكراسي والمكاتب والمعدات مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والبرمجيات وإصلاحات وصيانة الأصول المستهلكة".



يجب على الموظفين الاحتفاظ بسجل لجميع النفقات الإضافية.





ومع ذلك، لا يمكنهم المطالبة بخصم على القهوة والشاي والأدوات المنزلية العامة والتكاليف المتعلقة بتعليم أطفالهم مثل أجهزة الآيباد والمكاتب والاشتراكات للتعلم عبر الإنترنت والمواد التي يوفرها أصحاب العمل.



التغييرات

يمكن لدافعي الضرائب الآن المطالبة بـ 67 سنت لكل ساعة عمل وفقاً لطريقة التكلفة الثابتة المنقحة. وكان المبلغ سابقاً 52 سنت لكل ساعة عمل.





وقال نيان باتيل، وهو محاسب معتمد، إن الموظفين لم يعودوا مطالبين بوجود مكتب منزلي مخصص بموجب الطريقة المنقحة.



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أضاف باتيل: "يغطي المعدل الثابت المعدل البالغ 67 سنت لكل ساعة عمل نفقات إضافية مثل الكهرباء والغاز واستخدام الهاتف والإنترنت والقرطاسية والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر".





وأضاف أن "الأصول والمعدات التي عادة ما تمنح دافعي الضرائب خصومات أكبر، مثل العناصر التكنولوجية وأثاث المكاتب، ليست مدرجة في السعر المعدل ويجب المطالبة بها بشكل منفصل".



وتسري التغييرات المنقحة اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2022، ويمكن لدافعي الضرائب استخدام هذه الطريقة في إقرار ضريبة الدخل المقبل.



حفظ السجلات

قال مكتب الضرائب إنه لن يقبل تقديرات أو بيانات مدتها أربعة أسابيع أو مستندات مماثلة بموجب طريقة التكلفة الثابتة المنقحة اعتباراً من 1 آذار/مارس 2023.





ويجب على الموظفين تسجيل الساعات في نماذج مثل جداول الوقت، أو القوائم، أو سجلات الوقت الذي يقضيه في الوصول إلى صاحب العمل أو أنظمة الأعمال.





وقال لوه إن الترتيبات الانتقالية تظل سارية طوال عام 2022-23 لدافعي الضرائب الذين لم يحتفظوا بسجلات هذا العام للدخل.



من 1 تموز/يوليو 2022 إلى 28 شباط/فبراير 2023، سنقبل سجلاً يمثل إجمالي عدد ساعات العمل من المنزل (على سبيل المثال، يوميات مدتها أربعة أسابيع) مساعد المفوض تيم لوه

طريقة التكلفة الفعلية





قال مكتب الضرائب إن طريقة التكلفة الفعلية لم تتغير.





وأوضح أنه يجب على الموظفين الاحتفاظ بسجلات إذا كانوا يعتزمون استخدام هذه الطريقة للمطالبة بالجزء الفعلي المتعلق بالعمل من جميع النفقات الجارية.





وتتضمن السجلات جميع الإيصالات والفواتير والمستندات التي توضح عدد ساعات العمل من المنزل خلال سنة الدخل (إما الساعات الفعلية أو مذكرات أو مستند تم الاحتفاظ به لمدة أربعة أسابيع لإظهار النمط المعتاد للعمل في المنزل).



وقال مكتب الضرائب إنه يجب على الموظفين الاحتفاظ بسجل لكيفية حساب الجزء المتعلق بالعمل والجزء الخاص من نفقاتهم.





ولا يمكنهم المطالبة بخصم من النفقات المدفوعة بالفعل أو التي سددها أصحاب العمل.





وقال مكتب الضرائب إن الموظفين لا يمكنهم المطالبة على الفور بالمبلغ الكامل للأصل الذي يكلف أكثر من 300 دولار، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة.





وأوضح أنه يجب المطالبة بالخصم على أنه استهلاك على مدى عدد من السنوات.





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